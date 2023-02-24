Дибала: матч «Ромы» с «Зальцбургом» выдался тяжёлым. Мы играли так, будто это финал

Нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче 1/16 Лиги Европы (2:0), отметив, что встреча выдалась тяжёлой для римлян.
«Это был тяжёлый матч, но мы сыграли его так, словно он был для нас финальным. Мы провели невероятную игру, показали желание и характер. С первой минуты было видно, что мы стараемся выложиться по максимуму. Я и сам должен выкладываться по максимуму в таких играх, даже если не могу играть на 100 процентов своих возможностей», — сказал Дибала в видео на официальном сайте УЕФА.
В игре с «Зальцбургом» Дибала смог отметиться забитым мячом, который стал для него третьим в пяти играх текущего розыгрыша Лиги Европы. «Рома» смогла пройти австрийцев именно благодаря забитому мячу аргентинца, который стал победным в двухматчевом противостоянии (2:1).
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