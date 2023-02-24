Защитник ЦСКА Виллиан Роша: очень хочется сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что мечтает поиграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира. Также он высказался о силе сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Как бы сейчас ЦСКА выступил в еврокубках? Тут тренеру виднее, он же выбирает состав и тактику! А мы только выполняем его задачи. Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира. Чтобы эти мечты исполнились, сейчас я должен работать как можно больше.

Дошла бы Бразилия со мной в составе на ЧМ-2022 подальше? Хотел бы надеяться, что да! Но там полным-полно прекрасных футболистов на всех позициях. Они сильнее тех, что были у Хорватии, и никто не ожидал нашего вылета в четвертьфинале. Я сам с женой был на матче со Швейцарией и видел силу команды Тите», — приводит слова Виллиана Роши Sport24.