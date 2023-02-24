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«Саутгемптон» объявил о назначении Селлеса главным тренером до конца сезона

«Саутгемптон» объявил о назначении Селлеса главным тренером до конца сезона
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Испанский специалист Рубен Селлес назначен главным тренером «Саутгемптона». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«Сегодня футбольный клуб «Саутгемптон» может подтвердить, что Рубен Селлес назначен главным тренером первой мужской команды до конца сезона-2022/2023», — написано в заявлении клуба.

Ранее Селлес исполнял обязанности главного тренера после увольнения Натана Джонса, которое произошло 12 февраля. Джонс возглавил «Саутгемптон» только в ноябре 2022 года, сменив на тренерском мостике уволенного Ральфа Хазенхюттля и подписав контракт до 2026 года. Однако под руководством 49-летнего валлийского специалиста команда проиграла восемь из девяти последних матчей в АПЛ, оказавшись на самом дне турнирной таблицы.

После увольнения Джонса «Саутгемптон» обыграл «Челси» со счётом 1:0.

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