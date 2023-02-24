Легендарный бразильский футболист Роналдиньо сыграет в испанской медиалиге. Об этом сообщил «твиттер» Kings League InfoJobs.

42-летний бразилец сыграет в Kings League за команду «Порсинос» с «Пио». Встреча состоится в воскресенье, 26 февраля.

Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звёзд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне (Испания) в формате 7х7 и длятся по 40 минут.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.

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