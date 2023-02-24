Роналдиньо сыграет в испанской медиалиге
Поделиться
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо сыграет в испанской медиалиге. Об этом сообщил «твиттер» Kings League InfoJobs.
42-летний бразилец сыграет в Kings League за команду «Порсинос» с «Пио». Встреча состоится в воскресенье, 26 февраля.
Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звёзд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне (Испания) в формате 7х7 и длятся по 40 минут.
Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.
Новость по теме«Я больше буду здесь». Роналдиньо подтвердил, что его сына взяли в академию «Барселоны»
Видео: Роналдиньо в 42 в полном порядке! Магия бразильского волшебника
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:34
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:14
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
11:01
-
10:45
-
10:38
-
10:37
-
10:32
-
10:26
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:54
Партнерский контент