Тренер «Факела» Пятибратов: команда в хорошем состоянии подходит к началу чемпионата
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о завершении зимних тренировочных сборов.
«Всё, что планировали, мы выполнили. Мы очень довольны. Был проделан огромный объём работы. Все соскучились по началу чемпионата. С положительными мыслями возвращаемся домой. Очень рады будем увидеть наших болельщиков на стадионе. На мой взгляд, команда в хорошем состоянии подходит к началу чемпионата.
Мы очень рады, что такое большое количество абонементов продано. Это лишний раз подтверждает, что болельщики очень любят команду и всегда её неистово поддерживают. Мы со своей стороны постараемся радовать болельщиков яркой, зрелищной игрой», — сказал Дмитрий Пятибратов в интервью клубной пресс-службе.
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