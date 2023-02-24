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Магкеев: во втором тайме со «Спартаком» показали, что есть большие шансы изменить ситуацию

Магкеев: во втором тайме со «Спартаком» показали, что есть большие шансы изменить ситуацию
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники занимают 14-е место, набрав 13 очков после 17 матчей.

«Давит ли результат первой части сезона? Он не давит. Он нас лишь мотивирует исправить нынешнее положение. Уверен, что всё получится исправить. Во втором тайме матча со «Спартаком» мы показали, что у нас большие шансы изменить ситуацию», — приводит слова Магкеева Sport24.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счётом 0:1. Ответная встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в понедельник, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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