Виллиан Роша: футбол — контактная игра, а в России вдвойне. В РПЛ постоянно мощно прессуют

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей брутальной манере игры, а также охарактеризовал стиль футбола в чемпионате России. Бразилец подчеркнул, что иногда играет через боль и травмы.
«Как я выработал такую брутальную манеру игры? Так было и будет всегда. Жизнь отдаю за клуб, чью бы футболку я ни носил. И мне важно, чтобы это были не просто слова. В моих жилах желание и страсть биться в любом матче. Надеваю футболку ЦСКА — и всё, у меня перещёлкивает, готов умереть на поле.
Футбол и сам по себе контактная игра, а в России вдвойне. Здесь единоборства в основе стиля, футбол тут силовой, компактный. В русском чемпионате тебя постоянно мощно прессуют. Понятно при этом, что голова всегда должна быть на плечах. Чтобы не переходить грань, как у меня вышло с «Динамо».
Федотов говорил, что я играл, невзирая на травмы? Да, если что, попрошу укол обезболивающего — в этом сезоне это произошло перед одной домашней игрой ЦСКА. И в Португалии такое случалось: чувствовал боль, но выходил на поле. Когда прошу замену, значит, правда не выдерживаю. А до тех пор буду прославлять имя ЦСКА и работать на благо клуба. Надеюсь передать этот характер партнёрам и кого-то вдохновить», — приводит слова Роши Sport24.
- 24 февраля 2023
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