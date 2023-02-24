Созин: неужели ребята из академии «Краснодара» настолько хуже семи иностранцев на поле?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:0).

«Вчера на матче «Краснодара» с ЦСКА меня поразил один момент. В составе гостей на поле вышло сразу семь темнокожих футболистов. Здорово, что в России продолжают играть легионеры, но «Краснодар» вчера был просто размазан. Счёт должен был быть 7:0 в пользу ЦСКА – спасал Сафонов, не был забит пенальти, были выходы один на один…

И, глядя на такой футбол, я задался вопросом: неужели ребята из академии «Краснодара» настолько хуже этих семи иностранцев, которые вышли на поле? Мы ведь понимаем: тренеру всегда виднее, он видит всех на тренировках каждый день. И если ребята из академии «Краснодара» настолько хуже, что остались в запасе, – это прискорбно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.