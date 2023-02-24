Главный тренер «Интер Майами»: не буду отрицать, что мы заинтересованы в Месси и Бускетсе

Главный тренер клуба американской МЛС «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси и полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу.
«Я не собираюсь отрицать, что мы заинтересованы в Лионеле Месси и Серхио Бускетсе. Мы хотим привлечь в эту команду лучших игроков мира. Месси и Бускетс — одни из тех, кто больше всего выделяется в последние годы. Они отличные игроки, которые могли бы принести огромную пользу клубу. Для всей лиги это изменило бы правила игры.
С тех самых пор, как я возглавил «Майами», нас связывают со всеми без исключения лучшими игроками мирового футбола: Серхио Рамосом, Дани Алвесом, Робертом Левандовским, Сеском Фабрегасом, Луисом Суаресом… Всеми ими, кого вы только можете назвать. Нас всегда будут связывать с лучшими игроками в мире. За нас играли Гонсало Игуаин и Блез Матюиди. У нас есть возможность привлечь нескольких новых игроков», — приводит слова Невилла The Times.
Контракты 35-летнего Месси и 34-летнего Бускетса со своими европейскими клубами истекают в июне 2023 года. Оба футболиста ещё не продлили свои соглашения. Если они не сделают этого, то станут свободными агентами и получат статус свободно вести переговоры с любыми клубами.
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