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Куртуа: оскорбления сделали Винисиуса сильнее. Это тот Вини, который нужен «Реалу»

Куртуа: оскорбления сделали Винисиуса сильнее. Это тот Вини, который нужен «Реалу»
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.

«Он смог сосредоточиться после всех оскорблений, и, возможно, это сделало его сильнее. Раньше подобное выбивало его из игры, но теперь Винисиус может спокойно сосредоточиваться на матчах. Это тот Вини, который нам нужен для победы. Мы должны продолжать побеждать, чтобы оказывать давление на «Барселону», — приводит слова Куртуа ESPN.

22-летний Винисиус Жуниор в нынешнем сезоне столкнулся с большим количеством расистских оскорблений: фанатам не нравится поведение бразильского футболиста во время матчей и, в частности, в момент празднования забитых мячей.

Видеообзор. «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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