Чанов: можно ли винить Сафонова хоть в одном из трёх пропущенных мячей? Конечно, нет

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов подвёл итоги после кубковой встречи армейцев и «Краснодара» (3:0), а также высказался об игре голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«В целом ЦСКА доминировал и играл без огрехов сзади, к которым мы привыкли в первой половине чемпионата. Скажу так: могли забить и побольше, сделать ещё увереннее запас перед ответной встречей.

Матвей Сафонов пропустил три, но, кажется, что если бы не он, то ЦСКА мог забить пять или шесть? Так и должно быть. Вратарь, который претендует на роль первого номера в сборной России, должен выручать команду. Матвей очень достойно сыграл и подтвердил, что не зря на него возлагаются большие надежды. Всегда хочется заканчивать матчи на ноль, не всегда так получается.

Можно ли обвинить хоть в одном из трёх мячей Сафонова? Да нет, конечно, настолько грамотно пробивались эти мячи, что достаточно сложно было их вытащить. Бывает такое, что мог бы взять, но здесь, как говорится, футбольный бог был не на стороне Сафонова. Претензий к Матвею нет, но всегда в душе есть червоточина, всё-таки три. Ничего страшного, посмотрим дальше, это первая игра после возобновления сезона», — приводит слова Чанова Metaratings.