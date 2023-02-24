Испанский судья подал в суд на арбитра, которого обвиняют в получении денег от «Барселоны»

Бывший испанский судья Хавьер Эстрада Фернандес, ныне работающий в качестве арбитра VAR, подал в суд на бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марию Энрикеса Негрейру и его сына Хавьера Энрикеса по делу о возможной коррупции. Об этом сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio. По сведениям источника, Фернандес также отправил в суд иск против Dasnil 95 — компании, через которую Энрикесы получили почти € 7 млн от «Барселоны» с 2003 по 2018 год.

Сообщается, что Энрикес Негрейра «имел или мог иметь» влияние на судейский коллектив. Кроме того, когда он получил деньги от «Барселоны», то «у него был очевидный мотив». Со своей стороны, Хавьер Энрикес, работавший с судьями, также мог оказывать на них влияние, поскольку «оказывал услуги действующим судьям, сопровождая их от отеля до стадиона, где они должны были работать».

Эстрада Фернандес считает, что подобная информация нарушает прозрачность профессионального футбола, доброе имя судей и целостность коллектива.

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