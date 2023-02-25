«Ты хочешь быть вместе, но я никогда не вернусь». Шакира выпустила новый трек о Пике

Колумбийская певица Шакира и её соотечественница Karol G выпустили новую работу под названием TQG (Te Quedó Grande), которая посвящена расставанию Шакиры с её бывшим супругом – экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Бывшая спутница Пике, помимо прочего, упомянула и новую девушку футболиста Клару Чиа Марти. В тексте песни есть такие слова: «Ты нашёл новую девушку, чего она не знает, так это того, что ты до сих пор смотришь мои «сториз». Скажи своей новой малышке, что я не борюсь за мужчин. Мне было больно видеть тебя с новой девушкой, но теперь я сосредоточена на себе».

Также Шакира дала понять, что её отношения с Пике не возобновятся: «Я никогда не вернусь к тебе. Сейчас на меня льётся благословение, а ты хочешь снова быть вместе, я знаю это, тебе понравилось моё фото».

Ранее певица уже посвятила одну из своих работ под названием BZRP Music Sessions #53 теме расставания с экс-супругом.

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