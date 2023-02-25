«Бетис» обыграл «Эльче», забив пенальти на 90+5-й. У соперника удалили трёх игроков

В ночь с 24 на 25 февраля на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче прошёл матч 23-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Эльче» и «Бетис» из Севильи. Финальный свисток Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в игре был открыт на 7-й минуте. Фидель Чавес реализовал пенальти, назначенный за фол Абнера на Тете.
Гол Чавеса с пенальти. Видеоролик:
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Через несколько минут «Эльче» удвоил преимущество в счёте: Хуанми в суматохе почти в центре поля потерял мяч, Паласиос перехватил его и покатил вперёд. Лукас Бое прорвался к штрафной и отличным ударом низом попал под левую штангу.
На 55-й минуте «Эльче» остался в меньшинстве: практически мгновенно друг за другом прямые красные карточки получили Лисандро Магальян и Папе Шейк, получивший удаление, находясь на скамейке запасных.
Удаление Магальяна. Видеоролик:
На 65-й минуте «Бетис» отыграл один мяч: Борха Иглесиас отличился с 11-метровой отметки.
Спустя несколько минут Хуан Миранда прорвался по левому флангу и навесил оттуда во вратарскую, где Иглесиас в прыжке не дотянулся до мяча, но его прыжок отвлек на себя вратаря Эдгара Бадию, и мяч влетел под дальнюю штангу.
На 89-й минуте Иглесиас не реализовал пенальти, а на а 90+4-й минуте вторую жёлтую получил Энсо Роко («Эльче»). Через минуту пенальти реализовал Виллиан Жозе, принеся «Бетису» победу.
«Эльче» с девятью очками продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице. «Бетис» (40) — пятый.
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