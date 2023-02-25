«У нас большие шансы выйти в полуфинал». Защитник ЦСКА Гаич — о матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал победу в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).
«Это был тяжёлый матч, погодные условия внесли коррективы, но мы хорошо контролировали игру, создавали свои моменты и использовали их. Мы могли забить ещё больше, счёт мог быть и крупнее, но нам не удалось реализовать все подходы. В любом случае, 3:0 — это отличный результат для первого матча. У нас большие шансы выйти в полуфинал, потому что есть преимущество в три мяча», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».
В первой встрече голами в составе армейцев отметились защитник Мойзес, а также нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
- 25 февраля 2023
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
08:50
-
08:31
-
08:08
-
07:06
-
07:01
-
06:39
-
05:43