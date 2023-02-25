«У нас большие шансы выйти в полуфинал». Защитник ЦСКА Гаич — о матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал победу в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Это был тяжёлый матч, погодные условия внесли коррективы, но мы хорошо контролировали игру, создавали свои моменты и использовали их. Мы могли забить ещё больше, счёт мог быть и крупнее, но нам не удалось реализовать все подходы. В любом случае, 3:0 — это отличный результат для первого матча. У нас большие шансы выйти в полуфинал, потому что есть преимущество в три мяча», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».

В первой встрече голами в составе армейцев отметились защитник Мойзес, а также нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.