18-летний игрок «Зенита»: цель — больше играть за основу, тогда контракт будет расти

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Данила Козлов рассказал о том, как отнёсся к заключению нового контракта с сине-бело-голубыми, отметив, что его целью является закрепиться в основе лидера чемпионата России.
«Уже был готов и особо не раздумывал. По этому контракту надо как можно чаще играть за основной состав, тогда он будет только расти. Так что цели именно такие — закрепиться в основе.
Во‑первых, я счастлив в «Зените». Во‑вторых, буду доказывать именно здесь. А если что, есть «Зенит‑2», «молодёжка». Да и время пока есть. Мне всего 18, и сезон точно можно поиграть за младшие команды, а потом думать, что дальше», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».
18-летний Козлов в январе продлил контракт с «Зенитом» до 2026 года. Футболист является воспитанником санкт-петербургской команды, однако не провёл ещё ни одного официального матча в основе сине-бело-голубых. Козлов провёл вместе с основным составом «Зенита» зимние сборы в преддверии рестарта сезона.
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