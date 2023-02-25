«Ощущается как минус 15». «Зенит» показал видео из Ульяновска перед игрой с «Волгой»

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал видео из Ульяновска, где сегодня, 25 февраля, должен состояться матч пути регионов Кубка России с местной «Волгой».

На видео, которое предположительно снято сегодняшним утром, сотрудники стадиона очищают футбольное поле от выпавшего снега. При этом заметно, что осадки продолжаются и во время съемки. «Зенит» подписал видеролик: «Доброе утро из Ульяновска, где минус шесть градусов ощущаются как минус 15!»

Начало встречи в Ульяновске запланировано на 14:30 по московскому времени. За несколько недель до даты проведения матча обсуждался возможный перенос места проведения из Ульяновска в другой город в связи с погодными условиями.