«Ощущается как минус 15». «Зенит» показал видео из Ульяновска перед игрой с «Волгой»
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал видео из Ульяновска, где сегодня, 25 февраля, должен состояться матч пути регионов Кубка России с местной «Волгой».
На видео, которое предположительно снято сегодняшним утром, сотрудники стадиона очищают футбольное поле от выпавшего снега. При этом заметно, что осадки продолжаются и во время съемки. «Зенит» подписал видеролик: «Доброе утро из Ульяновска, где минус шесть градусов ощущаются как минус 15!»
Начало встречи в Ульяновске запланировано на 14:30 по московскому времени. За несколько недель до даты проведения матча обсуждался возможный перенос места проведения из Ульяновска в другой город в связи с погодными условиями.
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
08:50
-
08:31
-
08:08
-
07:06
-
07:01
-
06:39
-
05:43
Партнерский контент