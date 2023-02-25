«Мадрид любит Мадрид». В Испании вывесили баннер с Модричем и Савичем перед дерби

В Мадриде, столице Испании, перед матчем между местными «Реалом» и «Атлетико» появился баннер с изображёнными на нём полузащитником «королевского» клуба Лукой Модричем и защитником «матрасников» Стефаном Савичем. Инициатором данной акции стало издание DAZN.

Фото: «Твиттер» DAZN Espana

Примечательно, что баннер появился на том месте, на котором не так давно некоторые из представителей болельщиков «Атлетико» вывесили полотно с оскорблениями в адрес бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Рядом с предыдущим баннером также висела кукла, изображающая бразильца.

На новом баннер изображены обнимающиеся Модрич и Савич, а подпись гласит: «Мадрид любит Мадрид». Также DAZN подписали свой пост в социальных сетях об этой акции: «В футболе и спорте нет места ненависти».

Матч «Реала» и «Атлетико» состоится уже сегодня 25 февраля. Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

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