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Роман Бабаев: сейчас я бы предпочёл не отпускать Гайча

Роман Бабаев: сейчас я бы предпочёл не отпускать Гайча
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход нападающего армейцев Адольфо Гайча в аренду в итальянскую «Верону». Об арендном соглашении было объявлено в конце января.

«По итогам общения с тренерским штабом стало ясно: Адольфо получит не слишком много практики, что, безусловно, не могло устроить футболиста и не очень хорошо для клуба.

Конечно, сейчас, когда известно, что все варианты сорвались, я бы предпочёл не отпускать Гайча. Но это моё мнение. А мы должны принимать решение вместе и приходить к консенсусу, действовать эффективно. Пристально следим за Гайчем в Италии. Он вторую игру подряд выходит в стартовом составе «Вероны», — приводит слова Романа Бабаева Sport24.

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