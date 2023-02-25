Роман Бабаев: сейчас я бы предпочёл не отпускать Гайча

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход нападающего армейцев Адольфо Гайча в аренду в итальянскую «Верону». Об арендном соглашении было объявлено в конце января.

«По итогам общения с тренерским штабом стало ясно: Адольфо получит не слишком много практики, что, безусловно, не могло устроить футболиста и не очень хорошо для клуба.

Конечно, сейчас, когда известно, что все варианты сорвались, я бы предпочёл не отпускать Гайча. Но это моё мнение. А мы должны принимать решение вместе и приходить к консенсусу, действовать эффективно. Пристально следим за Гайчем в Италии. Он вторую игру подряд выходит в стартовом составе «Вероны», — приводит слова Романа Бабаева Sport24.