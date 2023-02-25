«В паспорт можно не смотреть». Анчелотти поддержал Рамоса примерами с Буффоном и Мальдини

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поддержал защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который несколько дней назад объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Итальянский специалист заявил, что для того, чтобы играть на высшем уровне, не важен возраст футболиста, приведя примеры начинавшего в 17 лет Джанлуиджи Буффона и продолжавшего карьеру в 39 лет Паоло Мальдини.

«Нет разницы, молод игрок или нет. Если футболист соответствует требованиями, в паспорт можно не смотреть. Если игрок 16 лет, но он выполняет свою работу… Он будет играть. Нужно оценивать, что происходит на поле каждый день. Нужно убедиться, сможет ли игрок, будь ему 17 или 38 лет, соответствовать требованиям. Это наша работа, а возраст не должен быть фактором, определяющим решение.

Иногда мне говорят, что я сам не следую этому принципу. Они забывают, что я дал шанс 17-летнему вратарю, которым был Буффон. Я хотел оценить его игру, и он был очень хорош в 17 лет, гораздо сильнее более старших футболистов. Тоже самое и с 40-летними, с ними можно выиграть Лигу чемпионов. Мальдини в 39 лет тренировался всего раз в неделю, но он играл, потому что был лучше других. Если ты лучше других, играть должен ты», — приводит слова Анчелотти TyC Sports.

36-летний Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании, заявив, что главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте сообщил ему, что не рассчитывает на защитника.

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