Полузащитник Валерий Чуперка покинул казанский «Рубин». Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Чуперка пополнил состав «Рубин» в июне 2022 года. За казанский клуб он провёл 14 матчей во всех турнирах. Результативными действиями 30-летний футболист не отметился.

«Удачи в дальнейшей карьере, Валерий!» — написано в заявлении клуба.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 37 очков после 20 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 41 балл. «Рубин» возобновит сезон выездным матчем с краснодарской «Кубанью». Встреча состоится в субботу, 4 марта. В конце января в качестве главного тренера казанской команды был утверждён Юрий Уткульбаев.