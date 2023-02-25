Валерий Чуперка покинул казанский «Рубин»
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Полузащитник Валерий Чуперка покинул казанский «Рубин». Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Чуперка пополнил состав «Рубин» в июне 2022 года. За казанский клуб он провёл 14 матчей во всех турнирах. Результативными действиями 30-летний футболист не отметился.
«Удачи в дальнейшей карьере, Валерий!» — написано в заявлении клуба.
«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 37 очков после 20 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 41 балл. «Рубин» возобновит сезон выездным матчем с краснодарской «Кубанью». Встреча состоится в субботу, 4 марта. В конце января в качестве главного тренера казанской команды был утверждён Юрий Уткульбаев.
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