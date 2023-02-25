Мостовой — о «Спартак» — «Локомотив»: игра будет похожа на первую встречу — туда-сюда

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится в понедельник, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 мск. Первый матч завершился победой «Спартака» со счётом 1:0.

«Не совсем верится, что «Локомотив» может перевернуть ход противостояния. Ясно, что моменты будут у «Локомотива». Второй тайм показал первого матча показал, что «Локо» может создавать моменты и иметь преимущество. Однако 0:1 немного скользкий счёт. К тому же «Локомотив» сзади пожарит.

Как мне кажется, игра будет похожа на первую встречу — туда-сюда. Многое поменяет первый забитый мяч: забьёт «Спартак» — «Локомотиву» вообще будет нечего терять, забьёт «Локомотив» — «Спартаку» надо будет нестись», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.