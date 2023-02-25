«Он же не эмигрировал». Представитель Оздоева заявил, что игрок не скучает по России
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Анзор Гаргаев, представитель российского полузащитника турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что футболист не скучает по России, так как в Турции он лишь работает и просто находится в другой стране.
«Скучает ли Оздоев по России? Как таковой скуки нет. Он же не эмигрировал. В Турции теперь его новое рабочее место. У профессионального футболиста заложено в генетике, что смена стран, смена клубов – это в порядке вещей. Они морально адаптированы к этому. Магомед не эмигрировал в другую страну на постоянное место жительство, а просто поменял рабочее место, которое находится в другой стране», – приводит слова Гаргаева Metaratings.
Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года из «Зенита» на правах свободного агента.
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