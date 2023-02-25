«Армейцы были мощнее буквально во всех линиях». Шалимов — о матче ЦСКА — «Краснодар»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:0).

«Очень плохая игра для «Краснодара». Возможно, на иностранцев повлиял погодный стресс — всё-таки, когда бразилец выходит при -13, это для него испытание. С другой стороны, представляю реакцию Галицкого, когда ему говорят об этом: «Сергей Николаевич, извините, у нас люди замёрзли…» Ответ очевиден: «Вы издеваетесь, значит, больше в Эмираты не поедем, будете на холоде тренироваться, чтобы привыкнуть».

ЦСКА выглядел мощно и мог победить намного крупнее, если бы не выручал Сафонов. Армейцы были мощнее буквально во всех линиях, на всех участках поля — особенно на флангах», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 мск.