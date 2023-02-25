Червиченко — об инциденте с Венделом: нужно поймать дебила, который бросил банан

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с брошенным в игрока «Зенита» Вендела бананом, произошедший во время матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Конечно, неприятный эпизод. Но вы не забывайте, что играли в Ульяновске. Это такая дальняя точка в России, где люди с другим цветом кожи если не в диковинку, то точно не то, что люди постоянно видят на улице и в быту. Конечно, есть дебилы, которые до сих пор чувствуют себя как-то расово более выше. Но, как мне кажется, что у нас совершенно нет расизма. Поэтому такие случаи и очень сильно бросаются в глаза.

Посмотрите, что предвосхищало данный матч — сколько язвительных комментариев было по поводу получения Малкомом и Клаудиньо российских паспортов. То, что какой-то придурок именно так отреагировал, — ничего особо удивительного в этом нет. Всё у нас в стране очень быстро решается жёстким наказанием. Нужно поймать дебила, который бросил банан. Тем более не так много зрителей было на стадионе, так что особого труда это не составит.

Поймать, дать конкретный срок, а это значит — загубить всю дальнейшую жизненную карьеру. И на опыте этого придурка остальным тоже будет неповадно кидаться бананами. В следующий раз какой-нибудь такой же полудурок подумает, что лучше этот банан съесть и не отправляться в места не столь отдалённые. Иметь в личном деле судимость, наверное, не так хорошо, как вкус сего продукта», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.