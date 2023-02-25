Непомнящий: «Локо» грамотно поступил, усилив команду молодым Пиняевым и опытным Дзюбой
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил трансферы московского «Локомотива».
«Я абсолютно объективно скажу. Лично мне кажется, что «Локомотив» очень грамотно поступил, усилив команду молодыми игроками, имею в виду молодого Пиняева и опытного Дзюбу со Смольниковым. Да, они, может быть, не совсем готовы к конструкции игры, тем не менее они были далеко не худшими в составе и провели вполне качественную игру», — сказал Непомнящий Vprognoze.ru.
Артём Дзюба и Игорь Смольников подписали контракт с «Локомотивом» на полгода, а Пиняев — на четыре года. В первом матче после возобновления сезона железнодорожники уступили московскому «Спартаку» (0:1) в Кубке России. Ответная игра состоится 27 февраля.
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