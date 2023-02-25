Матч «Урал» — «Ростов» в Кубке России начнётся с минуты молчания

Пресс-служба Фонбет Кубка России объявила, что встреча Пути РПЛ между «Уралом» и «Ростовом», которая состоится 27 февраля на «Екатеринбург Арене», начнётся с минуты молчания в память об экс-вратаре молодёжки уральского клуба Давыде Алексееве.

«Урал» выразил соболезнования друзьям и близким игрока. Давыду было 19 лет. Он является воспитанником академии «Урала». Вратарь выступал за «Урал-2» и за молодёжную команду екатеринбуржцев. В 2021 году Алексеев принял участие в сборах с основной командой и сыграл в товарищеских матчах. Последним клубом игрока было «Динамо» из Владивостока.

В нынешнем сезоне Второй лиги голкипер принял участие в девяти матчах «Динамо», пропустил девять мячей и трижды отыграл «на ноль». Также вратарь сыграл в четырёх матчах Кубка России, пропустив два гола и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.