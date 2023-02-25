Стало известно о смерти 19-летнего экс-вратаря молодёжной команды «Урала»
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Появилась информация о смерти российского вратаря Давыда Алексеева. Об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского «Урала».
Клуб выразил соболезнования друзьям и близким игрока. Давыду было 19 лет. Он является воспитанником академии «Урала». Вратарь выступал за «Урал-2» и за молодёжную команду екатеринбуржцев. В 2021 году Алексеев принял участие в сборах с основной командой и сыграл в товарищеских матчах. Последним клубом игрока было «Динамо» из Владивостока.
В нынешнем сезоне Второй лиги голкипер принял участие в девяти матчах «Динамо», пропустил девять мячей и трижды отыграл «на ноль». Также вратарь сыграл в четырёх матчах Кубка России, пропустив два гола и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.
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