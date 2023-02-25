Диего Симеоне побил рекорд Ла Лиги по числу матчей главным тренером одного клуба

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 23-го тура чемпионата Испании. Играют местные «Реал» и «Атлетико». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хесус Хиль Мансано. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне проводит 425-й матч на своей должности. Он побил рекорд экс-наставника «Реала» Мигеля Муньоса (424) по числу матчей у руля одной команды.
Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в декабре 2011 года. С тех пор под его руководством команда приняла участие в 612 матчах, дважды доходила до финала Лиги чемпионов, а также выиграла два чемпионата Испании.
Видеообзор. Гол Гризманна принёс «Атлетико» домашнюю победу над «Атлетиком»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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