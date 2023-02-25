Экс-президент «Ювентуса» Аньелли: английское господство угрожает европейскому футболу

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о важности проекта Суперлиги, а также о большом упадке национальных чемпионатов.

«Если бы Суперлига увидела свет, клубы остались бы верны национальным чемпионатам. Квалифицироваться в Суперлигу необходимо через национальную лигу. А сильный и равноправный чемпионат отвечает интересам всех. Если провести сравнение с Европой, то заметна тенденция к тому, что национальные лиги становятся всё менее популярными в нынешней системе. Не хватает азарта, а все чемпионы заранее известны.

В чём ценность французской лиги с «ПСЖ» как вечным чемпионом? Или итальянская, даже немецкая и испанская лиги теряют свои позиции. Только английская Премьер-лига растёт всё больше и больше и является аналогом Суперлиги.

Премьер-лига зарабатывает около € 4 млрд в год, Испания — около половины от этой суммы, Германия — € 1,5 млрд и Нидерланды — € 100 млн. Английское господство также угрожает европейскому футболу. В Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала, всё зависит от английских клубов и трёх или четырёх других команд, таких как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария», а также случайных аутсайдеров, таких как «Аякс» в 2019 году.

Эта предсказуемость — похоронный звон для любой лиги. С другой стороны, необходимо создать экономические и финансовые условия для клубов, чтобы они не потеряли все свои доходы одним махом после неудачного сезона», — приводит слова Аньелли Calciomercato.com.

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