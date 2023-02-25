Аньелли: Чеферин и Инфантино сделают всё, чтобы остаться в центре власти

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина и ФИФА Джанни Инфантино за их тягу к власти, а также выразил сомнение, почему нет других кандидатов на посты руководства организаций.
«Не странно ли, что есть только по одному кандидату на посты президента и УЕФА, и ФИФА? Особенно те, которые уже их возглавляют: Александер Чеферин и Джанни Инфантино. Разве это нормально? Можно ли ожидать перемен от этих людей? Чеферин и Инфантино сделают всё, чтобы остаться в центре власти, чтобы защитить свои привилегии. Вы видели, что говорит Чеферин в документальном фильме от Apple? Как президент УЕФА он чувствует себя могущественным, как король, и говорит, как премьер-министр организации соревнований», — приводит слова Чеферина Сalciomercato.com.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko
- 25 февраля 2023
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:48
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:03