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Аньелли: Чеферин и Инфантино сделают всё, чтобы остаться в центре власти

Аньелли: Чеферин и Инфантино сделают всё, чтобы остаться в центре власти
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Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина и ФИФА Джанни Инфантино за их тягу к власти, а также выразил сомнение, почему нет других кандидатов на посты руководства организаций.

«Не странно ли, что есть только по одному кандидату на посты президента и УЕФА, и ФИФА? Особенно те, которые уже их возглавляют: Александер Чеферин и Джанни Инфантино. Разве это нормально? Можно ли ожидать перемен от этих людей? Чеферин и Инфантино сделают всё, чтобы остаться в центре власти, чтобы защитить свои привилегии. Вы видели, что говорит Чеферин в документальном фильме от Apple? Как президент УЕФА он чувствует себя могущественным, как король, и говорит, как премьер-министр организации соревнований», — приводит слова Чеферина Сalciomercato.com.

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