Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в матче с «Волгой»

Полузащитник «Зенита» Вендел призвал бороться с расизмом после брошенного в него банана в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.
Бразильский футболист в своих соцсетях опубликовал видеоролик эпизода, сопроводив его нецензурными эмодзи. Также Вендел написал португальскую фразу Fogo Neles, которая на родине футболиста стала синонимом борьбы с расизмом. Дословно она переводится как «огонь по расизму» или «выжечь расизм».
Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Юрию Козлову.
В следующем матче «Зенит» сыграет с «Пари НН» дома в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 4 марта.
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