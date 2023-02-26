Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в матче с «Волгой»

Полузащитник «Зенита» Вендел призвал бороться с расизмом после брошенного в него банана в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.

Бразильский футболист в своих соцсетях опубликовал видеоролик эпизода, сопроводив его нецензурными эмодзи. Также Вендел написал португальскую фразу Fogo Neles, которая на родине футболиста стала синонимом борьбы с расизмом. Дословно она переводится как «огонь по расизму» или «выжечь расизм».

Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Юрию Козлову.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Пари НН» дома в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 4 марта.