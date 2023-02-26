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Салихова: банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инцидент с брошенным в игрока «Зенита» Вендела бананом, произошедший во время матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал получение российского гражданства бразильскими легионерами сине-бело-голубых Малкомом и Клаудиньо следующей фразой: «получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!»

Вендел в матче с «Волгой» отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Даниле Козлову.