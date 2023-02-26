Тен Хаг — о финале Кубка лиги: надеемся, что заставим Фергюсона гордиться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».
«Собираемся ли мы вновь поужинать с сэром Алексом Фергюсоном? К сожалению, у нас слишком мало времени. Лучшее сообщение от него? Он помогает делами, а не словами. Я считаю, что он оставил наследие, и это то, за, что выступает «Манчестер Юнайтед»: за победы и культуру победителей. Я думаю, что он является отличным примером для нас и для людей вокруг «Манчестер Юнайтед». Мы надеемся, что сможем заставить его гордиться в воскресенье», — сказал Тен Хаг Sky Sports.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» начнётся в 19:30 мск на стадионе «Уэмбли». В полуфинале турнира «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ноттингема».
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