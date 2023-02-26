Сарвели рассказал, поддавался ли соблазну попробовать сладости в Турции
Поделиться
Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели ответил на вопрос о сладких продуктах питания на тренировочных сборах в Турции.
«Поддавался ли соблазну? Да, поддавался. В большей степени люблю клубнику. В Турции её очень много, а клубника в шоколаде — это нечто. Рахат-лукум — поменьше», — сказал Сарвели в интервью YouTube-каналу «Сочи».
Сарвели забил четыре гола в 17 матчах нынешнего сезона. «Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. 24 февраля сочинцы провели заключительные матчи на тренировочных сборах, обыграв «Химки» (2:0) и «Балтику» (1:0). В ближайшем матче после возобновления сезона «Сочи» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 5 марта.
Новость по теме«Сочи» обыграл «Балтику» благодаря голу Джорджевича
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
15:33
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45
-
14:43
-
14:42
-
14:41
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:13
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:08
-
11:34
-
11:33
Партнерский контент