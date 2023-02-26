Сарвели рассказал, поддавался ли соблазну попробовать сладости в Турции

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели ответил на вопрос о сладких продуктах питания на тренировочных сборах в Турции.

«Поддавался ли соблазну? Да, поддавался. В большей степени люблю клубнику. В Турции её очень много, а клубника в шоколаде — это нечто. Рахат-лукум — поменьше», — сказал Сарвели в интервью YouTube-каналу «Сочи».

Сарвели забил четыре гола в 17 матчах нынешнего сезона. «Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. 24 февраля сочинцы провели заключительные матчи на тренировочных сборах, обыграв «Химки» (2:0) и «Балтику» (1:0). В ближайшем матче после возобновления сезона «Сочи» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 5 марта.