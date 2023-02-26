Раппопорт: тактика «Волги» помогла «Зениту» победить

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Зенит» сыграл внимательно и аккуратно. «Волга» в какой-то степени ему помогла. План, который она избрала на игру, называется «Безумству храбрых поём мы песню». Пытаться прессинговать «Зенит» на его половине поля — это, конечно, очень смело и непонятно для меня.

«Зенит», обладая высококлассными исполнителями, легко из этого прессинга выходил, создавал моменты. На первых минутах могли забить, потом ещё не раз. «Волга» ничего не создала у чужих ворот. И, главное, её игроки потратили очень много сил, используя этот непонятный прессинг, поэтому в конце матча их не хватило. «Зенит» легко с ними разобрался», — цитирует Раппопорта «РБ Спорт».