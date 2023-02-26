Набиуллин прокомментировал возвращение в «Рубин»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал возвращение в казанский клуб.

«Очень рад вернуться в команду, давно этого ждал. Хочу поскорее выйти на поле, увидеть наших болельщиков. Я отлично помню, как они болели, ни в одной команде больше не было такой поддержки. Для меня сейчас очень важно почувствовать поддержку. В клубе всё родное, многих помню. Об интересе узнал недели две назад. Знал, что «Рубин» хотел пригласить, шли переговоры. До закрытия трансферного окна всё решилось. Согласился не думая.

Смотрел почти каждую игру, волновался. Переживал за команду, когда она вылетела из Премьер-Лиги. Тот решающий матч с «Уфой» был напряжённым до самого конца. Всё бывает, вылетать всегда неприятно. Сейчас задача – вернуться, команда это может. Конкуренция – это всегда хорошо. На каждую тренировку, на каждый матч ты выходишь и доказываешь», — цитирует защитника пресс-служба клуба.