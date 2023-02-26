«Нам не хватило забитых мячей». Талалаев — о поражении от «Акрона» в Кубке России

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (0:2).
«Поздравляю команду хозяев с победой. Настраивал свою команду на победу, понимал, что для «Акрона» это матч жизни. Я уже был в ситуациях, когда в первом весеннем матче играли с командой лигой ниже — в этом случае очень многое зависит от настроя.
Первый тайм в исполнении нашей команды до счёта 2:0 мне не понравился — много сумбура, много ошибок. Может, привыкание к искусственному полю. В оправдание своих ребят скажу, что они старались.
Как только утром мы увидели за окном снегопад, то сразу немного видоизменили состав и выпустили на одного игрока-разрушителя больше. Поэтому очень долго до пропущенных мячей команда не могла атаковать. После 0:2 ещё минут 7–10 пришлось поднимать игроков, чтобы началась активная игра. Так у нас и появилось преимущество, поэтому я успокоился и присел на лавку — оставалось только ждать наших забитых мячей. К сожалению, не дождались.
Отметил бы и стартовые минуты — как «Акрон» боролся и забирал все подборы. Наши футболисты были немного безвольны в этот момент. Понравилась игра голкипера — троечку мячей Волков сегодня достал, выручил команду и придал уверенности. А нам не хватило забитых мячей», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
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