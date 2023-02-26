Пирло — о предложении возглавить «Ювентус»: я не смог сказать «нет»

Бывший игрок и главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о том, как возглавил клуб, а также о разнице между профессиями футболиста и наставника клуба. В данный момент 43-летний итальянец возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Это была очень большая возможность, и было невозможно сказать «нет». Когда руководство просит вас возглавить «Ювентус», я думаю, что все захотели бы сказать «да». Я не думаю, что сделал что-то неправильно, у нас была цель попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок.

Всё совершенно по-другому, когда ты игрок, тебе весело, потому что ты делаешь то, что тебе нравится. Когда ты тренер, тебе приходится управлять 30 разными игроками с 30 разными менталитетами. Это самое сложное — уметь управлять всеми одинаково, быть ясным и открытым со всеми. Я ничего не скрываю от своих футболистов и говорю им всегда всё прямо в лицо», — приводит слова Пирло Relevo.

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

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