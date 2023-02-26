Андреа Пирло назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший игрок и главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло вспомнил о своих бывших наставниках, а также назвал, по своему мнению, лучшего из них — Карло Анчелотти, с которым они вместе работали в «Милане» в период с 2001 по 2009 год.

«Мне повезло, что я смог работать с Анчелотти на протяжении восьми лет. Я очень хорошо знаю его простоту, его желание всегда сохранять спокойствие, его способность управлять всем, чтобы приводить к победе во всех турнирах. Мы часто общаемся. Он в течение многих месяцев хотел использовать меня в центре поля, и с этого момента начался мой путь как игрока. У нас прекрасные отношения.

От каждого тренера я старался что-то перенять, хотя у меня и был величайший тренер. Я полагаю, что во мне есть немного от каждого, или это то, что я попытался сохранить. У меня были Анчелотти, Конте, Липпи, Пранделли… Никого из них я не хочу забыть», — приводит слова Пирло Relevo.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти