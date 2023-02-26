Гол и результативная передача Кандревы помогли «Салернитане» разгромить «Монцу»

«Салернитана» обыграла «Монцу» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Ареки» в Салерно. Финальный свисток главного арбитра Ливио Маринелли зафиксировал счёт 3:0.

В первом тайме «Монца» имела небольшое преимущество по владению мячом, а также нанесла единственный точный удар в створ ворот, но свисток на перерыв прозвучал при счёте 0:0. На 52-й минуте Лассана Кулибали нанёс точный удар по воротам «Монцы» после передачи Антонио Кандревы. Чуть позже Григорис Кастанос удвоил преимущество «Салернитаны», а Кандрева к результативной передаче добавил гол, установив окончательный счёт.

Коллектив из Салерно набрал важные три очка и закрепился на 16-й позиции в турнирной таблице, оторвавшись от конкурентов по борьбе за сохранение прописки в Серии А. «Монца» (29) – на 11-м месте.