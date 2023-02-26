Гол и результативная передача Кандревы помогли «Салернитане» разгромить «Монцу»

«Салернитана» обыграла «Монцу» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Ареки» в Салерно. Финальный свисток главного арбитра Ливио Маринелли зафиксировал счёт 3:0.
В первом тайме «Монца» имела небольшое преимущество по владению мячом, а также нанесла единственный точный удар в створ ворот, но свисток на перерыв прозвучал при счёте 0:0. На 52-й минуте Лассана Кулибали нанёс точный удар по воротам «Монцы» после передачи Антонио Кандревы. Чуть позже Григорис Кастанос удвоил преимущество «Салернитаны», а Кандрева к результативной передаче добавил гол, установив окончательный счёт.
Коллектив из Салерно набрал важные три очка и закрепился на 16-й позиции в турнирной таблице, оторвавшись от конкурентов по борьбе за сохранение прописки в Серии А. «Монца» (29) – на 11-м месте.
- 26 февраля 2023
-
20:12
-
20:12
-
20:09
-
20:06
-
19:59
-
19:45
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:27
-
19:24
-
19:22
-
19:12
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:29
-
18:10
-
18:10
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:42
-
17:35
-
17:34