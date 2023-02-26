Дмитрий Булыкин: «Спартак» не так хорош на зимних полях, а «Локомотив» — кубковая команда

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России между железнодорожниками и «Спартаком», который состоится завтра, 27 февраля. Первая игра завершилась минимальной победой подопечных Гильермо Абаскаля, единственный гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев.

«У «Локомотива» были возможности в первом матче: Дзюба мог забить, гол не засчитали. Тем более «Спартак» не так хорош на зимних полях.

Есть возможность у «Локомотива». К тому же тут кубковая игра, а «Локомотив» — это кубковая команда. Фаворит — «Спартак», но «Локомотив» может хорошо себя проявить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.