Пирло: мне было приятно работать с Роналду в «Ювентусе», у нас никогда не было проблем

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду, с которым они работали вместе в туринском клубе в сезоне-2020/2021. Сейчас португалец выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, до этого со скандалом покинув «Манчестер Юнайтед».

«Было очень приятно работать с Криштиану, мы поддерживали отличные отношения, и у нас никогда не было проблем. У него всегда был очень хороший нрав. Он оставался после тренировок, чтобы оттачивать удары, иногда я давал ему несколько советов, но он и так был прекрасно обучен.

Криштиану обладает огромным талантом, но за этим также стоит много работы. Ему каждый день хочется быть номером один, играть во всех матчах. Он хорошо тренируется, хорошо ест, хорошо спит… Это очень профессиональное отношение к делу. И к этому нужно добавить талант, который ему подарили родители и который привёл его к тому, что он стал номером один в мире», — приводит слова Пирло Relevo.

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