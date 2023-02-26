Шишкин: у Дзюбы будут моменты в игре со «Спартаком». «Локо» нужно перестроиться

Бывший футболист Роман Шишкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Локомотив». Встреча состоится завтра, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 мск. Первый матч завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

«Думаю, шансы 50/50. «Локомотив» показал во втором тайме, что они не мальчики для битья. В первом тайме «Спартак» полностью переиграл, но Галактионов сделает определённые выводы, корректировки с составом.

«Спартак» более понятно играл. Да, Квинси не играл, но, думаю, и в следующей игре не сыграет. Мне кажется, «Спартак» ничего не будет менять, и «Локомотиву» нужно чуть-чуть перестроиться.

Дзюба удачно играет против «Спартака»? Думаю, моменты у него будут. Как и в прошлой игре, когда казалось, безнадёжный первый тайм, «Спартак» спокойно бы мог довести игру и выиграть с большим счётом, но «Локо» стандарты зарабатывал, Дзюба стал больше цепляться за мяч – отсюда и больше моментов. Если будет так же во второй игре, то моменты будут. Главное будет зависеть от него и реализации», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.