Голкипер «МЮ» Давид де Хеа высказался о победе в финале Кубка английской лиги

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился эмоциями после победы в финальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:0).
«Это было великолепно. Трудно описать, и я взволнован, потому что так долго не выигрывал трофей. Я рад за болельщиков. Мы были в паре финалов, но проиграли, так что сегодня мы знали, что должны это сделать. Нам противостоял сложный соперник, но я так горжусь командой. Через три дня у нас игра, и нам нужно сосредоточиться. Я здесь уже давно, так что это много значит для меня.
Мы все ещё участвуем в трёх соревнованиях, и у нас есть шанс выиграть больше трофеев. Я чувствую, что настрой команды нацелен на победу.
Рекорд Петера Шмейхеля? Выиграть финал и побить рекорд в один и тот же день — это невероятно», — приводит слова де Хеа ВВС.
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