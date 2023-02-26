Сенников: «Локомотив» может выиграть 1:0 и пройти по пенальти, это не будет удивительным

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России, в котором железнодорожники на выезде сыграют со «Спартаком». Первая игра осталась за красно-белыми – 1:0.

«Шансы на проход у «Локомотива», конечно, ниже. Всё-таки «Спартак» выиграл первый матч. Теперь «Локо» нужна только победа в ответной встрече. Сделать это будет непросто, потому что команда у «Спартака» сильная. В первом матче у них не было легионеров в первом тайме, но они выглядели предпочтительнее. Я бы сказал, что нужно небольшое чудо, чтобы обыграть «Спартак».

Счёт минимальный — 1:0. 1:0 выиграть в ответной встрече возможно. Потом можно пройти по пенальти. Удивительным такой исход не назовёшь. В первом матче было два разных тайма. Пока непонятно, где настоящий «Локомотив».

В кубковых матчах очень важен характер. За счёт характера, единоборств и удачи можно добыть победу. В первом матче удача была не на стороне «Локомотива». К тому же был отменённый гол. Очень многое будет зависеть от настроя и тактики тренера. На первый тайм вышли игроки, которые занимаются оборонительной деятельностью. Это было грустно. Тренер поставил трёх полузащитников, которые только обороняются. У команды не могло ничего быть в атаке. Поэтому от выбора тренера зависит многое. Уверен, что Дзюбе будет сложно сыграть вторую игру 90 минут. Я предполагаю, что с первых минут выйдет Глушенков. Ротация в этих играх нужна», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».