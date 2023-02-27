Дмитрий Кузнецов назвал идиотом болельщика, бросившего банан в Вендела

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов жёстко высказался о болельщике, который бросил банан в игрока «Зенита» Вендела. Инцидент произошёл по ходу выездного матча сине-бело-голубых с ульяновской «Волгой» в Кубке России (3:0).

«Это говорит о культуре человека, который это сделал. Мы все одинаковы, ребята, которые в футбол играют, в чём виноваты? Не имеет значения национальность. Понимаете, этот поступок говорит о культуре и воспитании человека. Как вы видите, нашёлся из 10 тысяч зрителей один идиот. Это неуважение к ребятам и виду спорта. Везде не без урода», — приводит слова Кузнецова Vprognoze.ru.

Победу в матче «Зениту» принесли голы Зелимхана Бакаева, а также форвардов Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.