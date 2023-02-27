«Он выглядит моложе, чем я». Георгий Мелкадзе — о Кристиане Нобоа

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением об одноклубнике Кристиане Нобоа.
«Сколько лет ещё будет играть Нобоа? Это надо у него спрашивать. Но выглядит он моложе, чем я. Пока он может играть, почему нет? Если здоровье позволит выступать до 45 лет – пожалуйста. Нобоа играет не за счёт фантастических физических кондиций, а за счёт ума. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл в команде. Он в порядке», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 15 матчей за «Сочи», в которых забил 10 голов и отметился одной результативной передачей. На счету нападающего также одна игра в Фонбет Кубке России. Он выступает в «Сочи» с 2019 года. Ранее 37-летний эквадорец продлил контракт с клубом по схеме «1+1».
- 27 февраля 2023
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:25
-
22:22