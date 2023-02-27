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«Он выглядит моложе, чем я». Георгий Мелкадзе — о Кристиане Нобоа

«Он выглядит моложе, чем я». Георгий Мелкадзе — о Кристиане Нобоа
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением об одноклубнике Кристиане Нобоа.

«Сколько лет ещё будет играть Нобоа? Это надо у него спрашивать. Но выглядит он моложе, чем я. Пока он может играть, почему нет? Если здоровье позволит выступать до 45 лет – пожалуйста. Нобоа играет не за счёт фантастических физических кондиций, а за счёт ума. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл в команде. Он в порядке», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 15 матчей за «Сочи», в которых забил 10 голов и отметился одной результативной передачей. На счету нападающего также одна игра в Фонбет Кубке России. Он выступает в «Сочи» с 2019 года. Ранее 37-летний эквадорец продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

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