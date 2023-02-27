«Осасуна» вырвала победу у «Севильи» в гостевом матче Ла Лиги с пятью голами

Сегодня, 27 февраля, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» принимала «Осасуну». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Сантаны прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой «Осасуны» со счётом 3:2.
Гости вышли вперёд на 18-й минуте встречи, когда защитник Давид Гарсия отправил мяч в ворота соперника после передачи Энрике Бархи.
Гола Давида Гарсии
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На 25-й минуте «Осасуна» забила ещё один мяч благодаря усилиям Энрике Бархи, но после просмотра момента через систему VAR мяч был отменён из-за офсайда. «Севилья» сравняла счёт на 63-й минуте встречи — отличился защитник Неманья Гудель.
Гол Гуделя
Но радость хозяев была недолгой, и уже через пять минут «Осасуна» вновь вышла вперёд — бразильский полузащитник «Севильи» Фернандо отправил мяч в собственные ворота.
Автогол Фернандо
На 78-й минуте «Севилья» снова сравняла счёт — забитый мяч на свой счёт записал Юссеф Эн-Несири. Но через семь минут «Осасуна» вновь вышла вперёд — отличился Эз Абде. Именно этот гол и стал победным для гостей — 3:2. Остаток игры хозяева доигрывали в меньшинстве — на 90+5-й минуте красную карточку получил бразилец Фернандо.
Победа позволила «Осасуне» набрать 33 очка и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы. «Севилья», у которой 25 очков, осталась на 14-м месте.
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