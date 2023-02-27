Тренер «ПСЖ» Галтье: Кимпембе получил серьёзную травму и не сыграет до конца сезона
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе не сможет выйти на поле в этом сезоне, заявил главный тренер парижан Кристоф Галтье.
«К сожалению, Кимпембе получил серьёзную травму и будет недоступен до конца сезона. У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии, мы думаем, что это серьёзно», – приводит слова Галтье RMC Sport со ссылкой на эфир Prime Video.
В матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя», завершившегося со счетом 3:0 в пользу парижан, защитник «ПСЖ» получил тяжёлое повреждение на 16-й минуте. Кимпембе не смог покинуть поле самостоятельно и был был унесён на носилках за его пределы.
В активе парижан 60 очков, они возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду:
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